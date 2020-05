Film på Fyn ramt af corona: - Det er det værste mareridt for mig

Den smukke og kompromisløse profiler, Louise Bergstein, er på jagt efter en seriemorder i Odense. Eller rettere sagt - det skulle hun have været. Hvis ikke en endnu mere kompromisløs fjende - nemlig coronavirus - var kommet på tværs.

For lige nu skulle optagelserne til anden sæson af serien "Den som dræber" have været i fuld gang på Fyn. Med støtte fra FilmFyn kommer cirka en tredjedel af optagelserne nemlig til at foregå i og omkring Odense.

- Vi vil med en ny sæson af "Den som dræber" vise Fyn fra en ny vinkel og give fynboerne mulighed for at opleve deres byer fra en lidt mørkere og uhyggeligere side, siger Peter Bose, CEO og producer hos Miso Film.

Det er fuldstændigt sindssygt

Men virkeligheden, den mørke og uhyggelige, overhalede fiktionen indenom. Fra den ene dag til den anden blev optagelserne lagt, og der manglede endda kun fire optagedage på Fyn. De første to ugers optagelser var i kassen.

For producer Caroline Schlüter fra Miso film er det en uvirkelig situation at stå i. Især fordi en filmproduktion er stramt styret ned i mindst detalje, men dette er uden for alle kontrol.

- Vi har lavet produktioner i mange år, men har aldrig oplevet noget lignende. Det er simpelthen så uvirkeligt. Vi har gennem tiderne oplevet held og ulykker på produktioner, men det her er fuldstændigt sindssygt, siger Caroline Schlúter.

Alle på filmproduktionen håber lige nu, at forsamlingsforbuddet ændres. Det er nemlig afgørende for, om optagelserne kan komme i gang igen. Produktionen er så stor, at det ikke giver mening at begynde igen, hvis man kun må være maks ti personer samlet.

- Lige nu folder vi vores hænder og beder til en eller anden gud, om vi kan komme i gang inden for et par uger. Det vil betyde rigtigt meget for os, siger Caroline Schlüter.

Hun er dagligt optaget af møder om, hvordan Miso Film kan tackle den kommende tid i tilfælde af en kommende genåbning. Men da ingen ved i hvilket tempo genåbningen kommer, så har de både plan A, B og C.

- Det er svært at være konkret i vores udmeldinger til resten af holdet, for vi ved faktisk ikke mere end resten af landet gør. Vi er helt afhængige af, hvad regeringen beslutter, siger Caroline Schlüter.

Det værste der kan ske er, at hele projektet bliver lagt ned. Det er dog ikke umiddelbart grund til at frygte, for nordisk indhold er meget populært hos broadcasteren Viaplay.

- Der er ekstremt god forståelse fra alle linjer, for alle har været blæst omkuld af den her krise, siger Caroline Schlüter.

En meget hård ventetid

Også andre filmprojekter baseret på fynske filmkroner fra FilmFyn er gået i stå. Det gælder for eksempel optagelserne til filminstruktør Christian Tafdrups - seneste film "En frygtelig kvinde" - nye spillefilm "Beneluxe".

Heldigvis nåede optagelserne på Fyn at komme i kassen inden nedlukningen, men optagelserne i Holland og Italien blev sat på pause. Det har givet instruktøren svære hovedbrud.

- De seneste par måneder har været virkelig hårde. Det er en utroligt svær ventetid, hvor vi ikke, om vi er købt eller solgt. Lige nu ved ingen, om filmen overhovedet bliver lavet, siger Christian Tafdrup.

Hvis han bare havde været i skrivefasen alene derhjemme, havde det ikke betydet så meget, men coronakrisen kom på det værst tænkelig tidspunkt. Hele holdet med 35 mennesker, der alle havde fået deres kalendere og alle ender til at passe sammen, var endelig i gang med optagelserne i Holland.

- Efter så mange års hårdt arbejde når vi til toppen og det sjoveste - og så stoppes det fra den ene dag til den anden. For en skabende kunstnere er det det allerværste tidspunkt, for jeg er helt afhængig af de andre, siger Christian Tafdrup.

Det mest kritiske

Nedlukningen af produktionen har medført en lang række konsekvenser og udfordringer. Nogle af dem af særdeles praktisk karakter.

Noget af det mest kritiske er, at det gamle hus i Holland, som danner ramme for optagelserne, skal rives ned 1. juli. Og bliver optagelserne ikke lavet færdig inden da, så skal huset bygges op hjemme i Danmark i et studiet, og det er der ikke penge til.

Det andet store problem er, at der skal filmes i Italien i ti dage, og det er uvist, hvornår det bliver muligt.

Desuden er der børn med i filmen, og de når at blive ældre. Plus at det når at blive sommer, og de vinteroptagelser, der nåede at komme i kassen, skal passe med sommerlandskabet. For ikke at tale om restriktionerne omkring corona og regler og afstand.

Men alt det er Christian Tafdrup klar til at håndtere.

- Det er meget, meget utilfredsstillende, ja, katastrofalt for mig, hvis filmen ikke bliver til noget. Så jeg er villig til at indordne mig efter nye forhold og vil gå langt for at komme i mål, siger Christian Tafdrup.

De mange scenarier

LIgesom på Miso Film arbejder Christian Tafdrup ud fra flere mulige scenarier. Plan A er at komme i gang til sommer om to små måneder. Så kan han godt få filmen til at ligne det oprindelige - og ikke lide så store økonomiske problemer. Men bliver det først muligt at genoptage optagelserne i efteråret , og hvis huset skal bygges op igen, er det en anden sag.

- Så er vi på røven økonomisk. Der er en lang liste af risici for, at det kan gå galt, men alle forsøger at forberede sig på at komme videre, og der er så mange mennesker, der kæmper for det, siger Christian Tafdrup.

Det værste mareridt

Der er altså flere scenarier for, hvordan det kan gå. Det allerværste vil være, at hele filmen ikke bliver til noget overhovedet.

- Det vil tage mig mange år at komme mig over, hvis den bliver lagt ned, det er det værste mareridt. Jeg har arbejdet på den så længe, og har ikke en ny spillefilm i ærmet, siger Christian Tafdrup.

Han er derfor indstillet på at indordne sig efter de nye forhold og vil gå langt for at komme i mål.

Det er til at blive religiøs af

Selvom uro, frustration og afmagt kæmper om pladsen i Christian Tafdrups hjerne, så mærker han noget andet spire frem. Hvis det lykkes at få grønt lys til at lave filmen færdig, vil han bliver utroligt taknemmlig og nyde det i fulde drag.

- Jeg har indset, hvor heldig jeg er at at få lov at lave film og hvor værdifuldt det er. Vi er så mange, der har ventet så længe på at kunne fuldende den her film, siger Christian Tafdrup.

Mange millioner på spil

Klaus Hansen, direktør for Film Fyn, fortæller at hele filmverdenens fødekæde er udsat.

Filmene kan ikke blive optaget, biograferne kan ikke vise film, investorerne kan ikke få afkast og skuespillere og instruktører tjener ikke royalties, fordi filmene ikke har nogen indtjening.

- Branchens organisationer sidder lige nu og snakker om at finde retningslinjer for, hvordan man kan genoptage filmproduktioner igen, for der er rigtigt mange millioner ud at svømme for filmindustrien. Vi befinder os i mørke lige nu, men alle håber, vi snart kan åbne, siger han.

