FilmFyn triumferede ved Robert-priserne

"Pagten" handler i sin korthed om den verdensberømte danske forfatter Karen Blixen, der vender tilbage til Danmark og Rungstedlund efter en årrække i Afrika.

Her er det Flintholm Gods ved sydfynske Vester Skerninge, som gør det ud for Rungstedlund.

74-årige Birthe Neumann fik en Robert for sin rolle som Karen Blixen.

- Jeg ved ikke, hvad jeg have forventet mig af i aften. Det her er i hvert fald overvældende.

- Det har det egentlig været hele vejen igennem - det at få lov til at arbejde med Karen Blixen, siger Birthe Neumann, da hun endelig kan få et ord indført, sagde Birthe Neumann efter at have modtaget stående ovationer.

Statuetten for "Pagten" er karrierens sjette Robert-pris for Birthe Neumann.



"Pagten" er instrueret af Bille August og centrerer sig om Karen Blixens relation til den unge digter Thorkild Bjørnvig.

Netop for rollen som Thorkild Bjørnvig modtog 32-årige Simon Bennebjerg en Robert for Årets Mandlige Hovedrolle.