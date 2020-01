Finalenederlag: Axelsen taber for 14. gang til verdensetter

Den fynske badmintonstjerne Viktor Axelsen har søndag middag dansk tid tabt finalen i Malaysia Masters til japaneren Kento Momota, der ligger nummer et på verdensranglisten.

Verdensetteren vandt kampen 24-22, 21-11.

Danskeren fik ellers en drømmestart og kom foran 7-1. Kento Momota indhentede dog danskeren i et tæt første sæt, hvor Viktor Axelsen var tæt på igen at få overtaget på kampen, men fynboen missede tre sætbolde.

I andet sæt var en tydeligvis udmattet Viktor Axelsen chanceløs.

100.000 kroner ind på kontoen

Viktor Axelsen er placeret som nummer fem i verden. Det er 14. gang ud af 15 opgør, at han taber til Kento Momota. Viktor Axelsen har ikke besejret japaneren siden februar 2014, hvor fynboen vandt i to sæt under en turnering i Tyskland.

For sin indsats i Malaysia Masters sikrer Viktor Axelsen sig 15.200 amerikanske dollar, hvilket svarer til over 100.000 danske kroner. Japaneren får det dobbelte for turneringssejren. Danskeren vandt turneringen i Malaysia i 2018.

Danske Anders Antonsen, der var seedet tre i turneringen, røg ud i første runde.