Finanslov og cigaretter: Har det en effekt at sætte prisen op?

40 kroner i dag, 55 kroner til april og 60 kroner i 2022.

Det er den historiske udvikling af prisen på en pakke med 20 styk cigaretter, som partierne bag den netop vedtagne finanslov har valgt.

Det bliver således uundgåeligt dyrere at være ryger i Danmark, men vil det få de unge til at kvitte røgen?

TV 2/Fyn besøgte produktionsskolen i Marslev for at få elevernes reaktion.

- Jeg tænker, at folk bliver ved med at ryge alligevel, siger Storm Axelsen, mens Oliver Kålund er tilfreds med de varslede prisstigninger:

- Jeg synes det er meget fair. Det kan forebygge rygning, siger han.

Mens eleverne ikke er helt sikre på virkningerne af de dyrere cigaretter, så er håbet sikkert hos politikerne. De tror på, at færre helt unge begynder at ryge. Den er Kræftens Bekæmpelse på Fyn med på og har det brede smil fremme. Men smilet kunne sagtens værre breddere.

- Det er historisk, det her med at man sætter en pris op til 60 kroner, siger formand Jesper Rotvig Jensen, men er alligevel forbeholden:

- Det gør ikke, at alle børn og unge ikke motiveres af at starte med ryge. Der skal vi op på et leje der hedder 90 kroner.

I netop det prisleje er Norge et pejlemærke for succes med, at få færre unge til at begynde som rygere. Her ryger tre procent af de 16- til 24-årige, mens det i Danmark er omkring 16 procent.

For rygeren Patrick Pisalita på produktionsskolen skal prisen presses meget længere op end 60 kroner, hvis han skal overhovedet skal overveje at stoppe med at ryge.

- Hvis det steg til 100 kroner, så ville jeg i hvert fald tænke over hver cigaret jeg røg: "okay, den næste skal der lige gå lidt længere tid".

De fynskvalgte politikere Rasmus Helveg Petersen (R) og Bjørn Brandenborg (S) er trods den fælles finanslov ikke enige om at prisen i 2022 er rigtig.

- Der er så meget forskning der viser, at hvis du har en høj pris, er det en forhindring for de unge til at begynde med at ryge, siger Rasmus Helveg Petersen og uddyber sin holdning:

- Det, der er den store gevinst ved at sætte prisen højt op, er at man får de unge til at lade være med overhovedet nogensinde at starte.

Mens Rasmus Helveg Petersen gerne ser prisen ryge op på 90 kroner, så er Bjørn Brandenborg tilfreds med de 60 kroner.

- Jeg synes der er flere hensyn at tage. For det første vil vi gerne have færre unge, der begynder at ryge. Der har prisen en afskrækkende effekt. Den anden del er også at vi ved, at der er nogen mennesker der ikke holder op med at ryge, fordi vi sætter prisen op. Og de mennesker ønsker jeg sådan set ikke, at vi slå bunden ud økonomien for, siger Bjørn Brandenborg.