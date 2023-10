Finanstilsynet kom på besøg: Ridser i lakken til fynske banker

Sparekassens filialnet står også for skud, idet Finanstilsynet mener, at der er en væsentlig risiko for, at man er for rundhåndet med udlån og tilsvarende skal være mere omhyggelig med vurderingen af ejendomme, som sparekassen har pant i.

Men omhyggeligheden eller forsigtigheden gælder også sparekassens domicilejendomme, som Finanstilsynet mener er vurderet 6,2 millioner kroner for højt.

Ledelsen i centrum

To af de fire påbud gælder ledelsen af Middelfart Sparekasse. Sparekassen skal sørge for, at bestyrelsesmedlemmernes vurdering af egne evner er retvisende, så det afspejler ”bestyrelsens kollektive egnethed”.

Omvendt skal direktionens beføjelser præciseres, så bestyrelsen fremover bevilger alle udlån af stor betydning.

De sidste to påbud er mest en opfordring til, at den risiko- og den compliance-ansvarlige får alle væsentlige risikofaktorer med i deres redegørelser og årsrapport, og at der er tydelig adskillelse mellem de medarbejdere, der henholdsvis disponerer, kontrollerer og afvikler økonomiske produkter.

På baggrund af tilsynet er sparekassen blevet opfordret til at styrke sin solvens med 0,4 procent.

Også kritik af Nordfyns Bank

I Nordfyns Bank gennemgik Finanstilsynet 72 procent af bankens udlån, og her var den overordnede konklusion, at banken er for dårlig til vurdering af erhvervsejendomme, og skal udarbejde handleplaner for at inddæmme risikoen ved ”svage kunder”.

Bankens fokus på erhverv og ejendomme samt andelen af svage eksponeringer er de seneste år øget mere end i sammenlignelige institutter, konkluderer Finanstilsynet.

- Det medfører en øget kreditrisiko og øger kravene til bankens kreditstyring, der ikke var fuldt tilfredsstillende, heder det i tilsynsredegørelsen.

Bedre bestyrelsesreferater

Bankens bestyrelsesreferater betegnes som ikke fyldestgørende, og så har Finanstilsynet påbudt, at bankens risikoansvarlige refererer direkte til bestyrelsen og ikke til direktionen.

Den risikoansvarlige skal udarbejde en årlig rapportering til bestyrelsen, og så skal den complianceansvarlige sørge for, at alle væsentlige risici er med i årsplanen.

Banken er i forbindelse med tilsynsbesøget blevet bedt om at hæve sin solvens med 0,6 procent.