Find bare dunjakken frem: Kold og blæsende torsdag

En kraftig vind havde fat i Fyn onsdag aften, og torsdag morgen har den fortsat ikke helt sluppet sit tag i øen.

- Så selvom der står syv til otte grader, vil det føles noget køligere at komme ud, fortæller Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

Først i løbet af torsdagen vil vinden langsomt løje af, og temperaturerne vil ligge omkring ti grader.

- Vi skal sætte vores lid til lidt mental varme fra den lavthængende sol, for vi kommer næppe over ti graders varme, siger Per Christiansen.

Det bliver med andre ord en kølig efterårsdag, hvor træernes visne blade skal holde særdeles godt fast, hvis de ikke skal blæses ned.

Til gengæld ser afslutningen på efterårsferien noget mere mild ud med mere efterårslignende temperaturer på 12 grader og svag vind.