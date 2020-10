Fint søndagsvejr med pletvise byger

Der venter fynboerne en søndag, som kan starte med byger til nogen. Senere bliver vejret på weekendens sidste dag solrigt og lunt.

- Der kommer sporadiske byger ind over i løbet af dagen. Hvor præcist, de rammer, er stadig usikkert, men der er altså risiko for at blive ramt af enkelte byger, fortæller TV 2 Vejrets vejrvært Sara Maria Franch-Mærkedahl.

De pletvise byger vil dog ikke komme til at få stor betydning resten af dagen.

- Det er i småtingsafdelingen, og det betyder også, at i løbet af dagen er der mere plads til solstrejf, og det betyder også, at temperaturerne med solens hjælp kan komme op omkring en 10 eller måske 12-13 grader, siger vejrværten.

Trods en smule dryp for oven, er det også en søndag uden særlig meget vind. Derfor kan vejret ende med at føles ganske behageligt på en efterårsdag.

