Firbenede kolleger: Charlie og Lunte har første arbejdsdag hos Fyns Politi

- Jeg er glad for, at Rigspolitiet har besluttet at forstærke vores dygtige hundeafdeling på Fyn med en gruppe sprængstofhunde og -førere, og jeg ser frem til at følge arbejdet med vores nye to- og firbenede kollegaer, sagde politidirektør i Fyns Politi, Arne Gram, i en pressemeddelse sidste år, da Charlie og Lunte begyndte deres træning.

Tilkalde forstærkning

Førhen måtte Fyns Politi tilkalde både to- og firbenede kolleger fra enten København eller Østjylland, hvis det havde brug for sprængstofhunde.