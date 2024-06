Fire år efter den sidste mink blev aflivet har kun én fynsk avler fået erstatning

Styrelse har klaget over fynsk afgørelse

I den ene fynske erstatningssag, som er afgjort via almindelig proces, har Fødevarestyrelsen efterfølgende valgt at indgive en klage over afgørelsen. Det viser en aktindsigt til TV 2 Fyn.

Det samme har styrelsen valgt at gøre i en lang række sager, har medier beskrevet.

I tilfældet for den fynske sag går klagen på to punkter. Det ene, at hannerne i besætningen er blevet medregnet dobbelt ved beregning af korrektion af produktionsforskel mellem 2019 og 2020.

- Denne medregning går igen i hovedparten af øvrige sager. Derfor er klagetemaet principielt for Fødevarestyrelsen, da det samlet har stor betydning for omfanget af den samlede erstatningsudbetaling, skriver styrelsen i klagen.

Om det andet klagepunkt skriver Fødevarestyrelsen:

- Erstatnings- og taksationskommisionen finder, at avleren har ret til erstatning for ikke-udnyttet bur- og staldkapacitet. Fødevarestyrelsen mener ikke, at der er et grundlag for erstatning for ikke-udnyttet bur- og staldkapacitet.

Om begge klagepunkterne skriver Fødevarestyrelsen, at man bemærker, at de to klagepunkter går igen i flere andre sager:

- Derfor anmoder styrelsen om, at klagen sættes i bero til der er afklaring i de klagesager, som er påklaget som principielle prøvesager, skriver Fødevarestyrelsen.

Udskiftninger i kommissionerne

I løbet af det seneste halve år har blandt andet Zetland i en række historier afdækket, hvorfor det samlede erstatningsbeløb til minkbranchen var steget, og hvordan minkavlere som en del af kommissionerne har siddet med om bordet og afgjort hinandens sager.

Sidstnævnte vel at mærke fordi partierne bag erstatningsaftalen i 2021 aftalte, at minkbranchen netop skulle sidde med i kommissionerne.

Det førte i april til, at regeringen og aftalepartierne blev enige om at lave en større udskiftning af medlemmerne i kommissionerne, som afgør erstatningssagerne.

Nedrivning i gang på Fyn

Når en erstatningssag er afgjort, og minkvirksomheden har accepteret den, overdrages bygninger og udstyr i statens varetægt.



I sidste ende overdrages minkfarmen til Bygningsstyrelsen, som står for nedrivningen.

To fynske farme var ved udgangen af maj blevet overdraget til nedrivning, oplyser Bygningsstyrelsen i et svar til TV 2 Fyn. De to farme ligger i Middelfart Kommune og Nordfyns Kommune, og nedrivningen er i gang.

Bygningsstyrelsen oplyser, at man ikke har viden om, hvornår flere sager på Fyn bliver overdraget.