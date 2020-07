Fire biler i uheld: Forvent forlænget rejsetid på Fynske Motorvej

Fredag formiddag kunne Fyns Politi melde om, at der havde været to uheld på Fynske Motorvej mellem Nørre Aaby og Aarup - et i hver retning.

Kort før klokken tolv oplyste politiet på Twitter, at oprydningen var overstået, men allerede tre kvarter senere var den gal igen.

I retning mod Jylland har fire biler været involveret i et uheld.

Politiet opfordrer til, at man kører af ved Aarup og tager landevejsrute 161 til Ejby, hvor man igen kan køre på motorvejen.

Ifølge vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede har der ikke været meldinger om personskade ved uheldet først på eftermiddagen.

Oprydningsarbejdet er overstået, men det har givet en del kø.

Man kan forvente forlænget rejsetid på 50 minutter.

Ifølge Vejdirektoratet forventes der normal trafik i løbet af eftermiddagen.

Følg trafiksituationen i kortet herunder