Fire fynboer dræbt af tog på ti dage

Grim oplevelse for pårørende og lokomotivføreren

Når en person bliver ramt af et tog, indstilles togdriften på strækningen, så politiet og redningsfolk kan få mulighed for at arbejde i fred og ro på skinnerne.

Det betyder, at togdriften ofte rammes af massive forsinkelser og aflysninger - og selv om det selvfølgelig er til frustration for tusindvis af passagerer, er det langt værre for pårørende, øjenvidner og ikke mindst lokomotivføreren.

Lokomotivfører hos DSB Kent Jensen kalder det en “voldsom og grim oplevelse”, når der sker personpåkørsler.