Fire fynske brandbiler skal slukke brande i Ukraine

I Ukraine skal brandbilerne efter planen hjælpe på lige fod med resten af det ukrainske beredskab.

- Behovet er jo stigende, når skadebilledet udvikler sig, og det gør det jo i krig, siger Allan Kirk Jensen.

- Vi ser billeder af bombardementer og ildebrande i medierne, og der har de ukrainske myndigheder med fire ekstra brandbiler mulighed for at have lidt ekstra beredskab på gaden til at hjælpe befolkningen og slukke brande.

Forberedt til ukrainsk brug

Brandbilerne har vandtanke, der kan indeholde 2500 liter vand til brandslukning.

Derudover er de gjort klar til at kunne bruges med Ukraines systemer, så ukrainerne ved, hvordan de skal betjenes og repareres.

De fire biler blev taget i bytte af den fynske virksomhed i forbindelse med en handel med nye brandbiler. I stedet for at forsøge at sælge de brugte biler, der skulle være fuldt funktionsdygtige, er de blevet doneret.