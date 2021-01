Fire fynske knivstikkerier på tre dage er uden sammenhæng

Der er ingen navnesammenfald, og ingen belæg for at sige, at de fire knivstikkerier, der blev anmeldt torsdag, fredag og lørdag i sidste uge, er sammenhængende.

- Og der er intet der tyder på, at det banderelateret. Det er fire forskellige sager, siger Ulrik Lorenzen, politikommissær i voldsafdelingen hos Fyns Politi.

Ulrik Lorenzen leder efterforskningen af de tre sager fra Odense. Her blev en 18-årig mand på Odense Banegård torsdag aften stukket i låret. En 17-årig dreng har indrømmet at have ført kniven.

Fredag kort efter middag blev en 24-årig mand stukket i låret ude foran Vollsmose Torv, mens endnu en 24-årig mand lørdag aften blev stukket. Også han blev ramt i låret.

I de tre sager er alle, ifølge Fyns Politi, altså stukket i låret. Knivstikkerne ved således godt, hvordan de skal føre kniven i forhold til en eventuel strafudmåling.

Ved at stikke ofrene under under bæltestedet er der umiddelbart tale om kvalificeret vold og ikke et mordforsøg.

Skal have bekræftet forklaringer

Ulrik Lorenzen er i fuld sving med at indhente og gennemse videoovervågning fra de tre gerningssteder.

- Vi vil jo gerne finde gerningsmanden og få bekræftet forurettedes forklaring, forklarer politikommissæren.

Ulrik Lorenzen oplyser desuden, at der ikke foretaget nye anholdelser.

- Ingen vil tale med os. Det er jo et betændt miljø, tilføjer han.

Således er der ikke foretaget anholdelser i to af de tre sager fra Odense.

Det fjerde knivstikkeri foregik i Middelfart, hvor en 21-årig mand blev stukket i skulderen. I den sag er der anholdt en 27-årig mand.