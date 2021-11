Fire fynske mandater til Nye Borgerlige: - Min mor skrev, hun var stolt af mig

På Ærø stillede ingen kandidater fra Nye Borgerlige op. Og partiet er da også stadig lidt den nye dreng i klassen, der prøver at møve sig ind i en sammentømret gruppe, mener Jonas René Jensen.

- Det føles meget opdelt. Men det lader til, at Johannes (Lundsfryd, red.) har accepteret mig. Jeg ville gerne have haft en blå borgmester, men jeg er glad for, at han anerkender mig, siger han.

Jonas René Jensen vil bruge sin plads i byrådet til skrue ned for miljø og op for kernevelfærd.

- Jeg vil gennemgå alt fra bunden - vende hver en sten med fuldt fokus på kernevelfærden, siger han.

DF mister vælgere

Ligesom Nye Borgerlige er der også grund til at juble hos Konservative.

På Fyn går partiet frem med 13 mandater og har fået 6,2 procent flere stemmer end ved valget for fire år siden.