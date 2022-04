Fire gode råd: Sådan får du budgettet til at slå til

Morten Bruun Pedersen er cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk. Hans første tanke i forhold til økonomisk overskud handler om at få styr på maden i husstanden.

- Få lavet en ordentlig madplan, der hænger sammen. Lav store portioner og sørg altid for at få brugt dine rester, så du undgår at smide mad ud.

- Undgå at handle for ofte. Vi kender jo alle til, at der opstår impulskøb, når vi handler, og det er jo det, der koster. Og så tænker man, at den jo kun koster 15 kroner. Men 15 kroner her og 30 kroner der, løber jo op. En caffe latte til 40 kroner hver anden dag koster 600 om måneden, og det kan vælte et lille budget.