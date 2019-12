Fire lette øvelser: Sådan kommer du selv i gang med naturterapi

Sådan gør du:

Stå helt oprejst.

Fokusér på et område cirka tre meter fra dig.

Ret nu al opmærksomhed på det, der foregår hele vejen rundt om dig. Fokusér først på alt, der er over dig i 30 sekunder.

Flyt nu opmærksomheden til nye områder i 30 sekunder ad gangen, indtil du har været hele vejen rundt om dig selv.

Effekt:

Øvelsen øger de mængder af signaler i hjernen, der gør, at man føler sig tryg, forklarer naturterapeut Simon Høegmark. Dermed fjerner man årsagen til, at hjernen har brug for at sende smertesignaler. Med andre ord får øvelsen hjernen til at slappe af.