Fire ud af fem er for krav om coronatest fra arbejdsgiver

- Der er ikke en oplevelse af, at det er et voldsomt indgreb at lade sig teste i forhold til at komme på job. Mange af os har også været vant til det i foråret, siger han.

I forrige uge blev regeringen enig med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening om en aftale, der gør det muligt for arbejdsgivere at kræve, at de ansatte viser coronapas og dermed bliver testet.

Ny lov

Muligheden gælder kun så længe, at covid-19 anses som en samfundskritisk sygdom.

Tilbage i november sidste år indførte Folketinget en lov, som gav arbejdsgivere mulighed for at pålægge ansatte at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen.

Det er den lov, som parterne bag den nye trepartsaftale anbefaler Folketinget at genindføre.