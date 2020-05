Fire teenagere anholdt i sag om bombetrusler via Aula

Fire unge mænd blev onsdag morgen anholdt i en stor koordineret politiaktion. De anholdte mistænkes for at have været involveret i udsendelsen af en række bombetrusler via skolernes kommunikationsplatform, Aula.

Onsdag morgen slog politiet til på forskellige adresser i Nordsjælland, på Frederiksberg og på Fyn.

- Bombetrusler er noget, vi tager meget alvorligt. Derfor er det glædeligt, at vi er kommet så langt, at vi kan komme i gang med teknisk efterforskning og afhøringer, siger Hans Roost, som er politiinspektør og leder af efterforskningen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

På tværs af politikredse

I november 2019 modtog skoler rundt om i landet bombetrusler indgivet via Aula, hvilket flere steder resulterede i evakueringer.

Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) har siden efterforsket sagen.

- Det har været en lang og kompliceret efterforskning, som er foregået på tværs af politikredse og online, men samarbejdet med efterforskerne her i kredsen og Rigspolitiets NC3 har været fantastisk godt, forklarer Hans Roost.

Fire teenagere anholdt - flere kan anholdes senere

De fire anholdte, som er i alderen 13-18 år, mistænkes for at være involveret i 17 bombetrusler mod skoler i fem forskellige politikredse.

Der kan dog komme flere anholdelser senere.

- De unge er formentlig del af en hackergruppe, så vi har en formodning om, at der er flere involverede. Det skal afhøringerne og den videre efterforskning afdække. Vi har konfiskeret en del telefoner og computere, som vi nu sender til undersøgelse hos NC3. Det er en alvorlig forbrydelse, der er begået, og vi arbejder videre med at finde alle involverede. Efterforskningen er langt fra færdig, slår Hans Roost fast.

Bombetrussel sendt fra Fyn

En af de skoler, der i november modtog en bombetrussel og blev evakueret, er Thingstrup Skole i Thisted. En 13-årig elev på skolen var i den forbindelse mistænkt i sagen, men kort efter viste politiets efterforskning, at drengen var uskyldig.

Politiet vurderede dengang, at drengens internetprofil var blevet hacket, og bombetruslen blev sendt fra en ip-adresse på Fyn.

Mens drengen blev afhørt på politigården, indløb der desuden endnu en bombetrussel på samme skole. Truslerne blev indsendt via Aula.

Franarret brugernavn og adgangskode

Politiinspektør Claus Birkelyng, som er leder af Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, forklarer, at selvom de anholdte er del af en såkaldt hackergrupper, er der ikke tale om, at Aula er blevet hacket i klassisk forstand.

- Aula er ikke blevet hacket på den måde, man kender det for eksempel fra film. Her er nok snarere tale om, at nogle børn og unge er blevet franarret deres brugernavn og password i forbindelse med et onlinespil, som gerningsmændene så har brugt til at få adgang, siger Claus Birkelyng.

Politiinspektøren opfordrer derfor til, at man taler med sine børn om it-sikkerhed, og han advarer generelt mod at dele brugernavn og adgangskode.