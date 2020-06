Fit for fight: Jebali og Drachmann igen med i OB-trup

Mandag aften møder OB Lyngby på hjemmebanen i Odense og træner Jakob Michelsen har flere kort på hånden, end han har haft i den senere tid. I hvert fald er både angriber Issam Jebali og anfører Janus Drachmann udtaget til mandagens kamp. Til gengæld er islændingen Aron Elís Thrándarson nu ude med skade.

Spejder efter Europa

Med point i aftenkampen mod Lyngby kan OB fjerne selv den lille teoretiske risiko for at ryge ind i de drabelige nedrykningskampe, der venter. I stedet kan OB nu begynde at kigge frem mod de kampe, der kan skaffe en smutvej til europæiske kampe i efteråret. Når puljerne bliver afsluttet 8. juli, skal de to øverste hold i pulje 1 krydses med de to øverste hold i pulje 2. Det er altså enten Randers FC eller AC Horsens, der venter OB. Vinderne af de kampe spiller så en slags finale, hvor den endelige vinder skal møde nummer tre fra mesterskabspuljen. Det bliver højst sandsynligt AGF eller Brøndby IF. Den endelige vinder af den kamp får en plads i Europa.

Lang sæson endnu

Det betyder, at OB i bedste fald kan komme helt hen til 29. juli, før sæsonen er endelig slut. Et tidspunkt, hvor den nye sæson plejer at være i fuld gang. Men på grund af årets corona-forsinkelser i fodboldverdenen er alt usikkert om næste sæson. De seneste bulletiner lyder, at den nok går i gang omkring 1. september. Men nu og her gælder det altså mandagens hjemmekamp mod Lyngby. Her har 500 fans, sponsorer, officials og pressefolk fået lov at komme ind. Alt er derfor udsolgt.