Fjernvarme Fyn hæver prisen: Så meget mere skal du betale

Taksten for fjernvarme i Odense og omegn bliver hævet fra den første januar 2020.

Det er blevet godkendt af Odense Byråd efter indstilling fra Fjernvarme Fyn.

For en hustand i et parcelhus på 130 kvadratmeter vil det betyde en årlig stigning på 163 kroner inklusiv moms - eller knap 14 kroner om måneden, vurderer Fjernvarme Fyn.

Der er altså tale om en mindre prisstigning, som ifølge Fjernvarme Fyn svarer til den almindelige prisudvikling i samfundet. Selskabet meddeler, at prisen fortsat vil være blandt de laveste i landet.

Energibidrag stiger

Den nye ændring indebærer, at energibidraget stiger fra 106,25 kroner per gigajoule til 108,75 kroner per gigajoule. Energibidraget udgør den største del af varmeprisen og beregnes ud fra husstandens varmeforbrug.

Siden 2007 har det været gældende, at Odense Byråd skulle godkende fremtidige takster for Fjernvarme Fyn. Selskabet er ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune og er en af Nordeuropas største varmeforsyninger.

I 2020 forventer Fjernvarme Fyn at foretage investeringer for 182 millioner kroner. Pengene skal blandt andet gå til et overskudsvarmeanlæg i Tietgenbyen, hvor man skal omdanne overskudsvarme fra Facegooks datacenter til fjernvarme.

