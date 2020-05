Fjernvarme Fyn præsenterer stort millionoverskud

2019 endte som et godt år for Fjernvarme Fyn.

Således viser den nyligt offentliggjorte årsrapport, at forsyningsvirksomheden kom ud af året med et overskud på 156,6 millioner kroner før skat. Omsætningen var på 1,4 milliarder kroner.

Dermed har virksomheden det største overskud siden 2015.

- Det er lykkes os at fortsætte de gode takter med både konsolidering, udvikling og effektivisering. Og med årets forskellige tiltag i omstillingens navn viser vi, at det ikke er tilfældigt, når vi fremhæver FN’s verdensmål 7 om bæredygtig energi som vores primære fokus, lyder det fra direktør Jan Strømvig i en pressemeddelelse.

Ifølge selskabet er resultatet bedre end forventet og skal blandt andet ses i lyset af en række engangsindtæger, som er specifikke for 2019.

Fjernvarme Fyn er ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune. Odense ejer 97 procent, mens Nordfyns ejer de sidste 3 procent.

Det kan dog ændre sig i fremtiden. De seks partier bag budgetforliget i Odense Kommune blev nemlig sidste år enige om, at man vil undersøge muligheden for et salg af Fjernvarme Fyn. Betingelsen var dog, at virksomheden kunne lande hos et forbrugerejet selskab, som for eksempel Energi Fyn.

Det mulige salg bliver dog ikke nævnt i årsberetningen.

Nye kunder trods frit valg

Ifølge Fjernvarme Fyn gik det også fremad på kundefronten.

Selskabet fik 650 nye kunder i 2019. En bedrift man værdsætter særligt højt, da den såkaldte tilslutningspligt bortfaldt 1. januar 2019.

Med de nye kunder har man nu rundet 66.500 kunder, skriver Fjernvarme Fyn på sin hjemmeside.

