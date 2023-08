Fjernvarme Fyn vil hæve prisen

Fjernvarme Fyn vil hæve priserne for varme med virkning allerede fra 1. september.

Prisen kommer for et gennemsnitligt parcelhus til at stige med 815 kroner om året.

Det fremgår af dagsordenen for næste uges møde i Økonomiudvalgsmødet i Odense Kommune.

Årsagen til prisstigningen er, at Fjernvarme Fyn, der producerer såvel el som varme, oplever både faldende elpriser og stigende omkostninger til varmeproduktionen. For at undgå en større ekstraregning til forbrugerne i 2024, vil de hæve priserne allerede nu.



Fjernvarme Fyn foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, ændres fra 87 kroner eksklusiv moms per giga joule (GJ) til 97 kroner eksklusiv moms.

For et standardhus på 130 kvadratmeter betyder ændringen en årlig stigning i udgiften til fjernvarme på 815 kroner inklusive moms i forhold til de takster, der blev godkendt af byrådet på mødet den 14. december 2022.



Det betyder, at den årlige varmepris fremadrettet vil være på 11.554 kroner inklusiv moms for et gennemsnitligt hus.



Ønsket fra Fjernvarme Fyn skal først godkendes af Økonomiudvalget og sidenhen Byrådet, inden priserne kan hæves.