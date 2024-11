Flemløse-tragedie er en af de værste arbejdsulykker i nyere tid

Også Odense Universitetshospital har haft travlt, efter man modtog de seks hårdt sårede patienter fra ulykken. Her måtte man i en periode henvise folk til at vente hjemme eller tage til Esbjerg Sygehus afhængigt af, hvor akutte problemer patienterne skulle have hjælp til.

Siloen var under opførelse for Flemløse Biogas, og ejerkredsen bag har onsdag udsendt en pressemeddelelse, hvor virksomheden udtrykker, at man er meget berørte af ulykken.

Virksomheden samarbejder med myndighederne om at klarlægge hændelsesforløbet og har tilkaldt en krisepsykolog for at sikre medarbejdernes velbefindende.

Udenlandske arbejdere

Flemløse Biogas får bygget siloen af en tysk virksomhed, der har stor erfaring i at opføre netop biogasanlæg. Det var dog en belgisk underleverandør, der tirsdag aften arbejdede med at støbe taget, og det var denne virksomheds medarbejdere, der var involveret i ulykken.

De to omkomne mænd var 20 og 25 år og rumænske statsborgere, mens de tilskadekomne er mellem 19 og 49 år og kommer fra Rumænien, Polen og Belgien.