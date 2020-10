Flere anmelder hadforbrydelser til politiet

Flere danskere tager kontakt til politiet, hvis de er blevet udsat for en hadforbrydelse. Fra 2018 til 2019 er tallet steget fra 449 til 569.

Og den tendens ses også isoleret på Fyn, hvor politikredsen modtog 52 anmeldelser mod 47 året før.

Men det ikke nødvendigvis et tegn på, at der faktisk bliver begået flere af den slags lovovertrædelser.

Det siger rigspolitichef Thorkild Fogde i en pressemeddelelse.

- Vi har før sagt, at det er et område med mørketal, siger han.

Stop hadet

Rigspolitiet lancerede kampagnen "Stop Hadet", hvor det opfordrede folk til at anmelde, hvis de mente, at de var blevet udsat for en hadforbrydelse. Her så politiet efterfølgende en stigning i anmeldelser.

Politiet så især en stigning i antallet af hadforbrydelser med baggrund i religiøst motiveret had.

Til januar vil regeringen fremsætte en lovændring, der skal skærpe straffen for den type lovovertrædelse.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, håber, at stigningen i antallet af anmeldelser er et resultat af kampagnen.

- I så fald mener jeg, at mørketallene skal belyses ved hjælp af flere af den slags kampagner, opfordrer hun.

Forskel på voldssager og hadforbrydelser

Justitsminister Nick Hækkerup (S) fortæller, at han snart er klar med en række politiske initiativer, der skal styrke indsatsen mod de forbrydelser, der typisk er motiveret af et had til offerets race, religion eller seksuelle orientering.

- Politiet skal uddannes i at tage imod personer, der er blevet udsat for en hadforbrydelse, siger han til politiet.

Karina Lorentzen Dehnhardt mener, at politiet skal have den nødvendige viden om seksuelle og religiøse minoriteter og racisme til at imødekomme ofre for disse forbrydelser.

- Vores politi skal klædes på til at finde ud af, om der for eksempel har været tale om en almindelig voldssag, eller om det i virkeligheden har været en hadforbrydelse, siger hun.

Vil afsætte 20 millioner

Hos Enhedslisten vil man have afsat 20 millioner kroner i finansloven til en indsats i politiet mod hadforbrydelser.

- Der skal etableres en specialenhed, så vi sikrer, at politiet er klædt på til at håndtere disse sager, siger retsordfører hos Enhedslisten Rosa Lund.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Socialdemokratiet.