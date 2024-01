Flere børn får privat lektiehjælp - det skaber A- og B-hold, mener politiker

Det er torsdag eftermiddag, og selvom skoledagen egentlig er slut, så er der fuld gang i læringen i Asperup. Niårige Freja Sørensen har nemlig besøg af sin mentor, Ida, som en gang om ugen underviser Freja Sørensen i dansk.

- Freja har lige været et par skridt bagud hele tiden, og det var svært for hende at komme med igen. Derfor havde hun brug for nogle succesoplevelser. Jeg følte, at det, jeg gjorde med at læse og skrive, var én ting, men jeg havde brug for mere hjælp," fortæller Frejas far, Morten Sørensen.

Den situation er ikke helt usædvanlig. MentorDanmark, som er Danmarks største udbyder af privat lektiehjælp, har oplevet en stigning i efterspørgslen på 17 procent sammenlignet med forrige skoleår.

En stigning, der kommer samtidig med, at der er sket et fald i trivslen i folkeskolen. Derudover viste den seneste Pisa-rapport, som undersøger elevernes evner i læsning, matematik og naturfag, i december, at danske skoleelever er "væsentligt dårligere" i læsning og matematik, end sidst undersøgelsen blev gennemført i 2018.

Den stigende brug af privat lektiehjælp er et tegn på, at der er brug for forbedringer i folkeskolen, mener Socialdemokratiets folkeskoleordfører, Sara Emil Baaring:

- Jeg tror, det er et symptom på, hvordan vores folkeskole har det. Derfor er det virkelig vigtigt, at vi stepper op herinde og kigger på, hvordan vi kan understøtte lærerne, ledelsen og bestyrelserne i at give vores børn en god skoledag.