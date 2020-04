Flere børn henvender sig til hotline om vold og misbrug

Ungdommens Røde Kors har fået et stigende antal henvendelser fra børn, der oplever vold og misbrug i hjemmet, siden regeringen for en måneds tid siden lukkede store dele af landet ned og bad folk om at holde sig mere hjemme.

Det oplyser Ungdommens Røde Kors i en pressemeddelelse.

- Hvor vold og misbrug i hjemmet før ikke fyldte særlig meget i de henvendelser, vi fik fra børn og unge, er det nu temaet i hver fjerde henvendelse, vi får, siger Amalie Georg Smistrup, som er næstforperson i Ungdommens Røde Kors.

Normalt udgør henvendelser om vold og misbrug seks til syv procent af de ting, som børn og unge vil tale med Ungdommens Røde Kors om.

I den tid, hvor danskerne er blevet opfordret til at holde sig mere hjemme, har denne type af henvendelser udgjort cirka 20 procent.

Det er en tendens, som også Marianne Rasmussen, der er chef for Børnetelefonen hos Børns Vilkår, har fået øje på.

- Der er en hel del børn, der ringer om corona og den kompleksitet, de oplever, når de i forvejen er udsatte. Det kan være børn, der er udsat for fysiske overgreb eller psykisk pres, siger hun.

Udsatte børn, der før søgte væk fra hjemmet, har nu sværere ved at slippe væk hjemmefra på samme måde, lyder det.

I kraft af at børnene bruger mere tid i hjemmet, er de nemlig også mere udsatte, hvis de har voldelige forældre, eller forældre, der misbruger dem.

- Vi efterspørger, at der fra politisk side bliver afsat krisecenterpladser til de børn og unge, der har brug for at komme væk fra den vold, de er isoleret med derhjemme, siger Amalie Georg Smistrup.

Til august åbner krisecenteret Joannahuset, som er Danmarks første krisecenter for børn og unge.

- Det bliver jo spændende at se, om det bliver en succes, og om vi kan få hjulpet nogle børn, som vi ikke får hjulpet i dag, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Indtil Joannacentret åbner, henviser Astrid Krag til underretningspligten, der ikke er sat ud af kraft på grund af situationen med coronavirus.

- Det er så vigtigt at få sagt meget klart til alle, der måtte være bekymrede for et barn – om det er inde ved naboen, man kan høre mere tumult og flere konflikter, end der plejer at være, eller at antallet af tomme flasker i baghaven vokser, at man skal henvende sig til kommunen, siger hun.