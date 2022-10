Flere boligejere lægger lån om i samtlige kommuner

Interessen for at lægge sit boliglån om er i tredje kvartal steget i samtlige af landets kommuner.

Det viser en opgørelse fra Finans Danmark, som er interesseorganisation for den finansielle sektor.

- Forklaringen er, at renterne er steget i 2022, og det betyder, at boligejere med et fastforrentet lån har kunnet skære op imod 30 procent af deres restgæld, siger Peter Jayaswal, direktør for Realkredit og Ejendomsfinansiering i Finans Danmark.

- Det er en mulighed, som boligejere på tværs af hele landet har gjort brug af.

De seneste tre måneder har danske realkreditinstitutter lånt ud for i alt 183 milliarder kroner. Halvdelen er gået til boligejere, der har lagt deres lån om, viser tal.

I 44 ud af 98 kommuner er antallet af omlægninger mere end fordoblet sammenlignet med samme kvartal sidste år.