Flere brancher efterspørger et coronapas

Flere brancher ønsker sig et corona-pas, der kan dokumentere, at kunder for nylig er testet negative for covid-19 og – når en vaccine bliver godkendt – er vaccineret.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ønsket kommer blandt andet fra Michael Svane, der er branchedirektør for luftfart i organisationen Dansk Industri. Han mener, det kan bidrage til, at samfundet hurtigere bliver åbnet igen.

- Vi foreslår et covid-pas – i virksomhederne, til vands, i luften og i den kollektive trafik – for det kan bruges alle steder.

- På den måde kan vi komme væk fra et system med restriktioner og få genåbnet samfundet, siger han til Jyllands-Posten.

Hoteller og konferencecentre har også været i knæ under coronapandemien. Ikke mindst på grund af forsamlingsforbuddet. På Fyn har man derfor tildigere lavet en ordning, hvor konferencegæster kan blive testet for corona ved ankomsten til en konference eller på et hotel.

Luftfartsbranchen er blevet hårdt ramt af de rejserestriktioner, der er blevet indført for at begrænse coronasmitten.

Flyselskaber har måttet holde deres fly på jorden med store tab til følge, og rejsebureauer har måttet aflyse rejser på stribe.

Til Jyllands-Posten siger Lars Thykier, der er direktør hos Danmarks Rejsebureau Forening, at et covid-pas kan få flere til at købe en rejse.

Også landets festivaler er blevet aflyst på grund af pandemien. På Fyn gælder det blandt andet Tinderbox, Heartland og Rock Under Broen. Her bliver idéen om et coronapas også godt modtaget hos Smukfest.

Festivalen i Skanderborg kan godt forestille sig, at et sådant pas potentielt kan blive et krav for at deltage på festivalen.

Professor Michael Bang Pedersen fra Aarhus Universitet mener, at et covid-pas kan være med til at få flere unge til at lade sig vaccinere, hvis der kommer en vaccine.

- Et vaccinepas kan være en noget-for-noget-strategi, hvor man siger til de unge, at hvis I lader jer vaccinere for fællesskabets skyld, så kan I til gengæld få adgang til nogle fornøjelser, som I har savnet, siger han til Jyllands-Posten.

