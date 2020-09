Flere bruger røgfri nikotinprodukter: - En mulig vej til at blive fast ryger

Det nytter ikke at indføre røgfri skoletid - og de unge så begynder at tage snus Anette Stensgaard, projektleder, Røgfrit Odense

Når fynske unge tager turen til tanken for at få stillet nikotintrangen, er det i stigende grad røgfri nikotinprodukter, der langes over disken.

Hver fjerde fynske unge mellem 14 og 21 år benytter sig af et nikotinprodukt som cigaretter, nikotinposer eller e-cigaretter, viser en undersøgelse som Bemærk har foretaget blandt 1.200 unge fynboer. Især de røgfri nikotinprodukter er i stigning.

Det er bekymrende, lyder det fra Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.

- Det er uhensigtsmæssigt, at vi ser så stor en stigning. Det skaber stor afhængighed, er sundhedsskadeligt, og så er det en mulig vej til at blive fast ryger.

Ifølge en undersøgelse blandt elever på danske gymnasieuddannelser fra 2019 bruger 37 procent af drengene dagligt eller lejlighedsvist et røgfrit nikotinprodukt som snus, e-cigaratter eller vandpibe. Det tyder på en stigning siden 2014, hvor 30% procent af drengene benyttede et røgfrit nikotinprodukt dagligt eller jævnligt.

Anklage for offensiv markedsføring

Du træder ind i kiosken. Så snart du når disken, fanges dit blik af de runde, farverige plastikbøtter med nikotinposer, der pryder bagvæggen.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse har Tobaksindustrien ført offensiv markedsføring på det danske marked, når det kommer til de røgfri nikotinprodukter. De mener, at de små runde pakker med nikotinposer har indtaget bedste placering bag kioskarbejderen.

Den beskyldning afviser Tine Marie Andersen, der er direktør hos interesseorganisationen Tobaksproducenterne.

- Kræftens Bekæmpelse burde være glade for, at de røgfri nikotinprodukter vinder frem. Vi kunne godt vælge at gå mere offentsivt ind i markedsføringen af nikotinposer, men det vælger vi ikke at gøre.

Hun tilføjer, at de hos Tobaksproducenterne har oplevet en stigende efterspørgsel på røgfri nikotinprodukter. Derfor er det naturligt, at de fylder mere i butiksbilledet end tidligere.

Cigaretter skal skoddes først

Bemærk har taget et kig på de fynske kommuners udbud af rygestopkurser. Overordnet gør det sig gældende, at hovedfokus ligger på at få udryddet cigaretrygning og ikke de røgfri nikotinprodukter.

Selv om forbruget af nikotinprodukter er stigende, forstår Niels Them Kjær fra Kræftens Bekæmpelse godt, at de fleste kommuner prøver at få folk til at skodde cigaretterne i første omgang. Hos Kræftens Bekæmpelse er fokus nemlig også på cigaretrygning.

- Risikoen ved cigaretter er langt højere end ved snus, for de mest skadelige stoffer opstår under opvarmningen af tobakken. Rygning er desuden synligt, og derfor nemt at gøre noget ved, siger Niels Them Kjær.

Det er dog vigtigt, at de unge ikke tror, at snus er et godt alternativ til rygning. Røgfri nikotinprodukter kan nemlig være kræftfremkaldende, kan føre til type 2 diabetes og så skader tandkødet.

- Men cigaretterne er bare den værste dræber, tilføjer han.

Røgfri produkter er bedre, men ikke godt

Erfaring fra Norge viser, at forbruget af røgfri nikotinprodukter kan risikere at stige, hvis cigaretterne bliver lagt på hylden. Det forsøger Odense Kommune at forebygge i kampagnen #KysBedreOdense. Målet er at gøre brugen af alle nikotinprodukter usexet.

- Det nytter ikke noget, at vi indfører røgfri skoletid, og så begynder de unge at tage snus. Man vi vil aldrig kunne ramme alt med én kampagne, men vi forsøger at komme bredt ud, siger Anette Stensgaard, der er projektleder i Røgfrit Odense.

De røgfri nikotinprodukter lugter godt nok ikke ligesom cigaretterne. Anette Stensgaard mener dog godt, at #KysBedreOdense kan være med til at forebygge brugen af nikotinposer og snus.

- Den der pose under overlæben kan se lidt akavet ud, siger hun.

I Røgfrit Odense defineres rygning som både brug af cigaretter, e-cigaretter, snus, vandpibe, pibe, cigarer og cerutter.

Alligevel har man kun afvænningskurser målrettet cigaretrygere og ikke til brugere af røgfri nikotinprodukter. De må sidde med ved bordet, når rygerne forsøger at smide cigaretterne.

- Det er stadig mest cigaretter, men reelt også nikotinafhængigheden, vi har fokus på. Måske vil der på længere sigt være mulighed for separate kurser, men ikke som det ser ud nu, siger Anette Stensgaard fra Røgfrit Odense.