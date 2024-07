Flere butikstyverier kan ende med højere priser

Fingrene er blev endnu længere blandt nogle af dem, der færdes i de danske butikker og supermarkeder.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der sammenlagt blev anmeldt 7103 butikstyverier i månederne april, maj og juni i år.

Det er første gang siden 1995, at der er foretaget så mange anmeldelser af butikstyveri i et 2. kvartal.

Tallene forstærker den tendens, der har plaget butiksejerne de seneste år, hvor tyverierne næsten er fordoblet i omfang siden 2021.

Dermed har de nået et niveau, hvor det kan blive nødvendigt at justere priserne efter det, siger Henrik Lundgaard Sedenmark, der er fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed i Dansk Erhverv.

- Mængden af butikstyverier er nu så omfattende, at nogle butikker overvejer at justere prisen på varerne alene for at dække tabet fra butikstyverier.

- Det får dermed ikke kun store konsekvenser for dagligvarebutikkerne, men også den almindelige borger, siger han.

Henrik Lundgaard Sedenmark efterlyser en forebyggende indsats fra myndighederne, så udviklingen kan vendes.

- Der er behov for, at politiet og kommunerne går sammen om at forebygge butikstyverier, for eksempel i en målrettet indsats mod folkeskoler og ungdomsuddannelser, så vi kan få forhindret, at unge mennesker starter en kriminel løbebane som butikstyv, siger han.