Flere centre tilbyder nu drop-in-vacciner på Fyn

En tid er dermed ikke et krav, men det er stadig en mulighed.



- Hvis man har en tidsbestilling, kommer man ind til den tid, og skulle det strømme til med folk til drop-in, så er der en seperat kø til dem. Som det er nu, kan vi håndtere begge dele i en kø, siger Rasmus Limkilde.



Ifølge regionen er tilbuddet forbeholdt folk over 18 år.

14 drop-in-steder i regionen

Der har også tidligere været mulighed for drop-in-vaccination, men presset på centrene gav udfordringer med lange køer og lange ventetider. Derfor lukkede det før jul.

Nu er presset aftaget, i takt med at mange lod sig vaccinere i december, hvor der også blev åbnet for muligheden for at få et stik hos en praktiserende læge eller på apoteket.