Flere dommere skal nedbringe lange ventetider i retssystemet

12 nye dommere skal være med til at rette op på den negative spiral, der får sagsbehandlingstiderne i det danske retssystem til at stikke af.



Det mener regeringen, der vil ændre retsplejeloven, så der i fremtiden skal være 37 i stedet for 25 såkaldte puljedommere.

Puljedommerne udgør en slags buffer for de 250 faste byretsdommere og placeres som regel ved de retter, der er mest plaget af de lange ventetider.

Det har efterhånden været kendt i årevis, at sagsbehandlingstiderne er vokset betydeligt.

Derfor er det også en prioritet for regeringen af få vendt udviklingen. Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).

- Derfor har jeg - efter dialog med partierne i de igangværende forhandlinger om en ny flerårsaftale for domstolene - for to dage siden fremsat et lovforslag. Det skal øge antallet af byretsdommere fra primo 2024, så vi kan få 12 nye dommere i gang med at bekæmpe sagsbunkerne.

Det er dog langt fra tilstrækkeligt, hvis man vil problemerne med fortsat stigende ventetider til livs, siger han.

- Lige nu er vi i gang med forhandlingerne om en ny flerårsaftale for domstolene. Mit håb er, at vi sammen med de øvrige partier bliver enige om nogle solide økonomiske rammer for domstolene, som forhåbentligt giver mulighed for at øge antallet af dommere yderligere i løbet af de kommende år.