Flere eksperter sagde nej til skolelukninger - men det skete igen og igen

Ifølge hende er der nemlig intet bevis på, at to gange hjemsendelser til børn og unge har haft indflydelse på smitten. Der er derimod beviser på, at det har kostet deres mentale helbred dyrt, fortæller hun.



- Det vil have nogle massive konsekvenser for børn og unge, fordi det er så vigtig en tid for dem. Men det har man ikke taget alvorligt, siger Mia Gall Grandahl, der sammen mere flere andre eksperter fra tænketanken har forsøgt at råbe myndighederne op uden held.



Ude af proportioner

Ifølge overlægen er det i skolealderen, at børn og unge udvikler deres personlighed og relationer. Og det kan tage ni år at komme sig efter en nedlukning, fortæller hun.

- Det er lang tid at mistrives i. Og i en stor del af tilfældene er det mistrivsel i svær grad, siger Mia Gall Grandahl.

- I den alder er de i gang med at udvikle sig og finde ud af, hvem de er. De har behov for at se hinanden og snakke sammen - det er ikke nok gennem en skærm. For at udvikle sin personlighed har man brug for at snakke sammen, siger hun.