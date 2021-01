Flere folketingspolitikere bakker op om Jonas fra Odense

Det begyndte med et borgerforslag fra Jonas fra Odense, og nu er en række folketingspolitikere gået ind i debatten.

På Christiansborg kan man god se problemstillingen i at sende mails fra det offentlige til sårbare borgere i weekender og på helligdage.

Hos SF peger man på et forbud, der gælder mails uden for arbejdstiden. Det vil Socialdemokratiet heller ikke udelukke.

- Vi vil rigtig gerne diskutere det. Vi må finde ud af, hvad der ligger af udfordringer, men vi vil gerne kigge på, om man kan gøre det på en klogere og smartere måde, hvor borgere, der i forvejen er syge, ikke bliver mere belastede af at modtage beskeder fra det offentlige, siger det fynskvalgte folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S).

En reel problemstilling

Hos Venstre vil man ikke lægge sig fast på en bestemt løsning. Men folketingsmedlem og formand for folketingets sundhedsudvalg Jane Heitman understreger, at det ikke er meningen, at pos fra det offentlige skal få borgere til at føle sig klemt.

- Det er en reel problemstilling, som Jonas peger på, nemlig at der kan være udsatte borgere, hvor det er svært at modtage post fra det offentlige en fredag aften, siger hun til TV 2 Fyn.

Jane Heitman påpeger dog samtidig, at der er et hensyn til tidsfrister, der skal overholdes - for borgerens skyld.

- For os i Venstre er det helt afgørende, at de tidsfrister bliver overholdt, for det er også en retssikkerhed for borgeren. Men jeg synes samtidig, at det er vigtigt, at vi får taget en diskussion om, om vi kan indrette systemet på en mere hensigtsmæssige måde, siger hun.

Et kæmpe skulderklap

Tilbage i Odense er man glade for den landsdækkende politiske opmærksomhed omkring forslaget.

Ifølge byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen (S), der har hjulpet med borgerforslaget, er det et problem, som ikke kun borgere i Odense Kommune er mærket af.

Det vidner de mange mails, som både han og Jonas har modtaget, om.

- Det er fedt, at det får landsdækkende opmærksomhed, så det rammer hele Danmark. Det er et kæmpe skulderklap til Jonas og folk, der har det svært, siger han.

- Og så er det dejligt, at der er opbakning hos alle partier - der er ingen partifarver i det her.