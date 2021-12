Flere fynboer blandt de nominerede til årets sportsnavn

- Det er imponerende at se, hvordan han hele tiden bygger videre og sætter nye mål. Han læner sig ikke tilbage og nyder synet af sit bugnende trofæskab, han jagter hele tiden nye mål. Det er til stor inspiration for mig og helt sikkert også for mange både i og uden for sportens verden, siger Krarup.

Årets Sportsnavn skulle have været uddelt 8. januar ved et gallashow i Herning, der dog er aflyst på grund af coronapandemien. Arrangørerne arbejder på et alternativ, meddelte de i sidste uge.

I 2020 vandt det danske banecykelhold med Frederik Rodenberg, Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund og Julius Johansen prisen som Årets Sportsnavn.