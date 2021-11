Flere fynboer brevstemmer: - Der er rigtig travlt

De har derfor også øget deres mandskab for bedst at kunne hjælp flest mulige.

- Vi er flere hernede til at modtage brevstemmer, end vi ville være på en normal brevstemmedag. Det er for at kunne imødekomme alle, der gerne vil brevstemme. De skal have muligheden for det, siger Lene Wilhøft.

Borger brevstemmer i frygt for corona

Og en af de lokale i Assens, der har benyttet sig af muligheden for at brevstemme, var Karin Krog. Hun valgte at brevstemme for at undgå at være samlet med for mange mennesker på valgdagen for at mindske risikoen for at blive smittet med corona.

- Selvom jeg er vaccineret, så ser jeg ikke nogen grund til at være i sådanne store forsamlinger. Derfor gør jeg det nu, siger Karin Krog.