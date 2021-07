Flere fynske børn bliver sendt i fri- eller privatskole: Se hvor mange i din kommune

Fyn er ikke en undtagelse. I seks ud af de otte største kommuner på Fyn - Ærø og Langeland er undladt - går hvert femte barn i første klasse på privatskole.

- Udviklingen betyder, at opgaven med at undervise og udvikle vores børn sker i privat regi. Problemet er, at ikke alle forældre har mulighed for at sende deres børn på fri- eller privatskoler, udtaler chefanalytiker Mie Dalskov Pihl.



Udviklingen kan være problematisk

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at Nordfyns er den kommune på Fyn, hvor færrest børn er sendt i privatskole. Kun ni procent af børn i første klasse er i privatskole.

Mens i Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommune er det helt op til hver tredje elev. Det gør, at de to kommuner på landsplan ligger på henholdsvis en femte- og sjetteplads over kommuner med flest elever i første klasse, der er sendt i fri- eller privatskole.