Flere fynske drenge udtaget til håndbold-OL

Der bliver masser af fynske indkast til håndbold OL. Danmark har nemlig annonceret truppen, og her er flere spillere iblandt med stærke bånd til det fynske.

Emil Jakobsen fra Kerteminde, Simon Pytlick fra Thurø og Niclas Kirkeløkke fra Ringe tæller de fynskfødte på truppen, mens de tidligere GOG-spillere Nicklas Landin, Mikkel Hansen og Mathias Gidsel også er udtaget.

Blandt reserverne finder man også to tidligere GOG'ere, Kevin Møller og Lukas Jørgensen.

Og så er der naturligvis landstræner Nikolaj Jacobsen, som til daglig bor på sydfynske Thurø.

Landstræneren har nøje overvejet, hvilke spillere, der skulle indstilles til en plads på OL-holdet, og kriteriet har altså ikke været, om man har en relation til Fyn, trods de mange spillere med rødder her:

- Jeg håber, denne her trup kan føre os så langt som overhovedet muligt, og at vi kan komme igennem et OL, hvor vi både kan lægge pres på vores modstandere, men også samtidig forhåbentlig kan dosere vores kræfter. Vi tager afsted for at se, om vi kan slutte allerøverst, udtaler han i en pressemeddelelse.