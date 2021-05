Flere fynske kommuner støvsuget for fritidsboliger

På den konto fik de langelandske ejendomsmæglere også solgt ejendomme, som ikke bød på vand- eller havudsigt, men som kunne mætte lysten til idyl og landlige omgivelser.

- Nogle købte en villa eller et byhus, andre et stråtækt sted, som ligger landligt. Vi har fået solgt nogle, som har ligget længe, så der nogen, som har fået en ekstra bolig for 500.000-600.000 kroner i landlige omgivelser og med idyl til en lav pris, siger Martin Erik Lehrmann.

Ti procent op i Odense

Og zoomer man ind på priserne, har boligejerne i Odense Kommune fortsat fat i den lange ende.

I den fynske metropol er priserne ifølge Boligas data steget med ti procent, men i Kerteminde Kommune er en udbudt kvadratmeter på et år steget 14 procent, mens man på Ærø nu forlanger 13 procent mere i snit end på samme tid sidste år.

I Nyborg og Svendborg er en udbudt kvadratmeter faldet med henholdsvis syv og fire procent.

Nøjes man med at kigge alene på den såkaldte udbudskvadratmeterpris for sommerhuse, er det Nordfyns og Kerteminde Kommune, som tager pokalen for de største prisstigninger på helt op til 21 procent.

Færre udbudte villaer og rækkehuse på Fyn

Fra 1. maj sidste år til 1. maj i år er antallet af udbudte villaer og rækkehuse i samtlige fynske kommuner faldet, men mens udbuddet af sommerhuse i for eksempel Nordfyns Kommune er faldet med over 50 procent, så er udbuddet af villaer og rækkehuse kun faldet to procent i kommunen.

Her har Ærø førertrøjen på og oplever et fald fra maj sidste år til maj i år har oplevet et fald på 53 procent i udbuddet af villaer og rækkehuse.