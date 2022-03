Flere fynske virksomheder er blevet mere bæredygtige: Men vi er langt fra mål, mener professor

Plads til forbedringer

Mens bæredygtighedsbarometeret afslører at 49 procent af de fynske virksomheder har integreret bæredygtighed i deres forretning, viser den selvsagt samtidig, at 51 procent ikke har.

Ifølge professor i klimaforandringer og glaciologi ved Syddansk Universitet, Sebastian Mernild, er det et udtryk for, at der stadig er meget at forbedre.

- Det er selvfølgelig positivt at se, at tallet er steget, men man skal være opmærksom på, at meget ligger bag det tal, siger han og fortsætter:

- Tallene afslører også, at vi mangler over halvdelen af virksomhederne, så der er plads til forbedringer. Det viser, at vi langt fra er i mål, når kun halvdelen af virksomhederne reelt gør noget. Der er med andre ord et stort potentiale for at gøre endnu mere. Vi skal gå mod endnu mere bæredygtighed. Via cirkulær økonomi og klimareduktion skal vi have minimeret udledning af drivhusgas til atmosfæren. Jo før jo bedre.