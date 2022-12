Flere har købt plads i juletog - Odense er mest populær

Flere julerejsende end tidligere har valgt at sikre sig en plads i et tog hen over Storebælt.

Det fortæller DSB's informationschef juledag.

Faktisk er der tale om en rekord, når det gælder antallet af solgte pladsbilletter i juletrafikken, oplyser Tony Bispeskov.

- Vi har solgt 20 procent flere pladsbilletter end i 2019, som i forvejen var et rekordår, siger han.

At stigningen er så stor, kan muligvis også delvist forklares med, at selskabet har udbudt flere orange-billetter, som er en billettype, der er billigere end de normale billetter.

Endnu kan DSB ikke opgøre antallet af kunder i juledagene. Altså folk både med og uden pladsbillet. Men man ved, at den mest populære tur før jul var København til Odense, og at København-Aarhus kom ind som nummer to.

Tendensen til et øget salg af pladsbilletter har kunnet registreres de seneste måneder, og det er sket i forbindelse med, at DSB har øget sin markedsandel for rejser over Storebælt.

Nu sker hver tredje rejse med tog, hvor det tidligere kun var hver fjerde, oplyser informationschefen.

- Vi har helt klart set, at der er en tendens til, at langt flere søger mod toget, siger Tony Bispeskov.

Formentlig er inflation og stigende brændstofpriser årsag til udviklingen, mener han.

Det store ryk på skinnerne var fra øst mod vest før jul. 26. og 27. december vender bølgen.

- Det er vores anbefaling at købe en pladsbillet, siger Tony Bispeskov og begrunder det blandt andet med den ekstra bagage, som passagererne slæber rundt på.