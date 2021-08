Flere indlagte får OUH til at åbne nyt coronaafsnit: - 95 procent er uvaccinerede

Flere på arbejde

På grund af stigningen i smittede har det været nødvendigt at kalde syv ekstra sygeplejersker og syv ekstra sosu-hjælpere på arbejde. De 14 ansatte kommer fra andre afdelinger for at hjælpe med coronapatienterne.

69 procent af fynboerne er færdigvaccinerede, og Anne Øvrehus håber, at det faktum, at mange lader sig vaccinere, kan være med til at sikre, at smitten ikke løber løbsk.

- Vi håber, det kan gøre, det ikke bliver en bølge, men bare et skvulp, siger hun.

- Vi sætter vores lid til vaccinationer, og at folk tænker sig om og lige tænker, om det er nødvendigt at være tæt med alle, eller om vi lige skal vente til smitten kommer lidt ned.

Der er i løbet de seneste syv dage konstateret 478 smittetilfælde på Fyn.