Flere konkurser på Fyn: Coronalån skal betales tilbage

I de første seks måneder af 2022 er 100 virksomheder på Fyn erklæret konkurs. Det er det højeste antal siden 2019.

Det fastslår Dansk Erhverv.

Tallene fra første halvår er også en stigning sammenlignet med 2021, hvor 65 virksomheder blev erklæret konkurs.

Forklaringen på, at flere virksomheder går konkurs er, at mange virksomheder nu skal til at tilbagebetale de lån, som de optog under coronakrisen.

Der har været forholdsvis få konkurser over de seneste år, fordi virksomhederne i perioder under coronakrisen har haft mulighed for kompensationspakker, mens det også har været muligt at udskyde betalingen af en række moms- og skattebetalinger. De udskudte skatter er blevet konverteret til rentefrie coronalån. Coronalånene skal tilbagebetales i løbet af 2022 og 2023, oplyser Dansk Erhverv.

Flest konkurser i Odense

Ifølge Skattestyrelsen skal knap 48.000 virksomheder på landsplan tilbagebetale cirka 34 milliarder kroner i år og næste år, hvoraf godt 27 milliarder kroner allerede har haft betalingsfrist 1. april og 1. juni i år.

- Vi kommer til at se flere konkurser i resten af 2022. I takt med, at coronalånene skal tilbagebetales, kommer flere virksomheder til at dreje nøglen om. De mest nødlidende virksomheder, der har været hårdest ramt under coronakrisen, har opbygget en stor skatte-gæld under coronakrisen, som nu skal tilbagebetales, hedder det i en pressemeddelelse fra Dansk Erhverv.

55 af de i alt 100 virksomheder, der er gået konkurs i årets første halve år, er fra Odense Kommune. Det hænger sammen med, at Odense Kommune er den kommune på Fyn, hvor der er flest virksomheder.

Tidligere år har Odense kommune udgjort omkring halvdelen af konkurserne på Fyn.

I 2021 gik Munkebo Brewery på havnen i Odense i konkurs. Årsagen var coronapandemien.