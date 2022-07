Flere kontakter coronahotlinjen: Kan jeg blive vaccineret inden min sommerferie?

Sommerferien er bestilt for længst, men glæden over udsigten til drinks med små papirsparaplyer og varmt sand mellem tæerne erstattes af flere spørgsmål om corona.



- Hvad så, når ens tredje vaccinationsstik er forældet, og man skal til Frankrig senere på året, spørger Mette Skyt.

Hun fik i oktober sit booster-stik, og først til september begynder vaccinationsprogrammet at rulle i Danmark igen.

Mette Skyt vil derfor vide, om det er muligt at bestille en tid til et fjerde booster-stik inden sommerferien.

Region Syddanmarks coronahotlinje får stadig dagligt opkald med spørgsmål om corona. Blandt andet spørger folk ligesom Mette Skyt, om det er muligt at få endnu en vaccine.

Det korte svar er: Nej, det er det ikke.

Er man særligt udsat, har man dog mulighed for at kontakte egen læge, der kan vurdere, om man skal tilbydes et fjerde stik, skriver coronahotlinjen i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

Ingen coronapas i Danmark

I Danmark har du ikke brug for at vise coronapas, og er man over 18 år udløber det i øvrigt ikke, hvis man ellers har fået tre stik.

Dog det kan være, det er nødvendigt at have et coronapas på din udlandsrejse, og det er dit eget ansvar at tjekke op på reglerne i landet.

I Frankrig er et coronapas gyldigt i seks måneder. Derefter kræves en negativ pcr-test.

Mette Skyt kan med andre ord tage på sommerferie, selvom hun først kan blive vaccineret, når hun kommer hjem igen.

Sundhedsstyrelsen planlægger at igangsætte vaccinationsprogrammet mod covid-19 den 1. oktober. Dog begynder man at vaccinere allerede fra 15. september på plejehjem og blandt særligt sårbare ældre.

Fra 1. oktober er det personer på 50 år og derover, der tilbydes booster-vaccination.

Det vil på nuværende tidspunkt kun være disse to grupper, der tilbydes en ekstra indsprøjtning med vaccinen.

Coronapandemien har generelt haft betydning for, hvor folk vil rejse hen i deres sommerferie. Hos Gislev Rejser mærker man i forhold til 2019, at flere vælger at bytte turen til Sydeuropa ud med mere kølige destinationer.