Flere kvinder i kommunalpolitik: - Vi har en anden tankegang end mænd

Én af de tre kvinder, der har fået en plads blandt mændene på Langeland er Winni Kielstrup Hansen fra SF.

Ved den netop overstået konstitueringsforhandling sad hun som den eneste kvinde med ved bordet, og der er særligt et område, hvor hun kan mærke forskel på kønnene.

- Der, hvor jeg særligt tænker på det, er i forhold til de bløde værdier. Man har anden en tilgang og tankegang end mænd. Der synes jeg lidt, at det er problematisk, siger Winni Kielstrup Hansen.

Hun tror blandt andet, at den lave repræsentation af kvinder i politik på Langeland, kan skyldes, at mange kan have svært ved at forene livet som politiker og børnefamilie.