Flere kvinder søger hjælp på krisecentre

Et stigende antal kvinder søger hjælp på krisecentre for voldsramte.



I 2022 var der i alt 3.000 kvinder, der havde opholdt sig på et kvindekrisecenter, viser tal fra Danmarks Statistik offentliggjort mandag, og over en tredjedel af ophold på kvindekrisecentre varede mellem cirka en og fire måneder, viser nye tal.

Det er en stigning på 12 procent siden 2021.

Hvert år siden 2017, hvor tallene går tilbage til, har budt på en stigning i antallet af kvinder, der har søgt hjælp på centrene.

Laura Kirch Kirkegaard, som er direktør for Landsorganisation af Kvindekrisecentre (Lokk), ser en række mulige årsager til stigningen.

- Jeg tror blandt andet, det skyldes, at der er kommet større fokus og mere opmærksomhed på partnervold i de seneste år både politisk og i civilsamfundet. Derudover har man kriminaliseret psykisk vold og stalking, og det spiller formentlig også en rolle, siger hun.

- Endelig har vi også set en ret stor stigning i kapaciteten på området. Det vil sige, at der er kommet langt flere krisecenterpladser siden 2017, og dermed er der også et større tilbud derude til de kvinder, som har behov for hjælp.

De 3.000 kvinder medbragte sidste år i alt 2.300 børn på centrene.