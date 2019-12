Flere kvinder trækker i trøjen: - Vi har brug for jord under neglene

Den tunge lugt af hest får stalden til at føles helt varm, når man træder ind på staldgulvet fra decemberkulden. 21-årige Nanna Quorp fra Blåby på Thurø fører an.

- Det her er stald et og to. Der er en bygning magen til på den anden side, siger hun på vej ned gennem staldgangen.

Der er ingen forskel på, om man er dreng eller pige herinde. Pigerne bliver bare en del af gutterne, og drengene bliver en del af hestetøserne. Nanna Quorp / Husar Blåby

I Gardehusarregimentet er størstedelen af de værnepligtige kvinder. En af dem er Nanna Quorp, som også går under navnet ‘Husar Blåby’. Hun er værnepligtig på kasernen i Slagelse, hvor hun har haft sin daglige gang i næsten et år.

Nanna Quorp er ikke den eneste unge kvinde, der har brug for at få skubbet sine grænser. Flere og flere kvinder vælger nemlig at gøre brug af deres værneret. Sidste år var næsten hver sjette værnepligtige en kvinde - i 2009 var det kun omkring hver 12. Sidste år var der i alt 4208 værnepligtige fordelt på begge køn.

Også de fynske kvinder trækker i trøjen. Hver femte værnepligtige i hendes deling er fra Fyn.

- Jeg tror, at vi unge mennesker har brug for at få jord under neglene. Vi skal igennem noget, vi rent faktisk kan være stolte af - noget, som ikke kun er 12-taller på skolebænken.

Det handler ikke om heste

Nanna Quorp har redet hele sit liv og har også heste hjemme på Thurø på Sydfyn. Men det er ikke det, der var afgørende, da hun skulle vælge, om hun ville i værnepligt.

- Det er ikke en rideskole det her. Der går tre måneder, før man ser skyggen af en hest herinde. Der er rigtig meget hårdt arbejde i det, fortæller hun og åbner en af båsene. Hun træder ind til den store mørkebrune hingst Kavalleri, der står i boksen.

Jeg tror, kvinder i dag har mere mod på at gøre de samme ting, som mænd gør. Cathrine Rosengren, 3.g på Nyborg Gymnasium

- Jeg synes bare, at det var en rigtig fed måde at bruge mit sabbatår på. Jeg har virkelig fået udfordret mig selv, fortæller hun og lægger en hånd på hestens skulder og stryger den hen over siden.

Værnepligt i Gardehusarregimentet Gardehusarregimentet er det ældste regiment i det danske forsvar. Det mest almindelige værnepligtsforløb varer fire måneder, og så får man Forsvarets basisuddannelse, som kan bruges som fundament for videre militær uddannelse. Værnepligten i Gardehusarregimentet skiller sig ud fra den almindelige værnepligt ved, at de værnepligtige har et 12 måneders forløb. Værnepligten ved Gardehusarregimentet har et tre-måneders-forløb, der svarer til den almindelige basisuddannelse. Her kommer de værnepligtige i træning i discipliner som skydning og taktik ligesom alle andre værnepligtige. Efter denne tre-måneders-periode begynder de på husaruddannelsen, hvor de blandt andet træner ridning. Kilde: Forsvarets hjemmeside Se mere

Kan det samme som en mand

Hvis ikke det var for lugten, ville man nærmest ikke ænse, at der står heste i de fleste af væg-til-væg båsene i stalden. De store dyr siger knapt en lyd. De eneste lyde, man hører i stalden, er en periodisk arbejdspuslen fra de uniformerede kvinder, der tilser hestene.

Selvom en stor del af hendes kolleger er kvinder, er 'Husar Blåby' ikke et øjeblik i tvivl om, at de er lige så kvalificerede som mændene.

- Der er ingen forskel på, om man er dreng eller pige herinde. Pigerne bliver bare en del af gutterne, og drengene bliver en del af hestetøserne, siger hun.

Men selvom de behandler hinanden ens, er der en væsentlig forskel på hendes kvindelige og mandlige kolleger.

- I min deling startede vi med at være 45. Nu tror jeg, vi er 33. Sådan er det jo, når vi er mange piger. Vi har jo værneret, så vi kan sige op. Men det er der ikke nogen af drengene, der kan, så de må jo bare bide det i sig, siger hun og giver hesten Kavalleri det sorte læderhovedtøj på.

Hesten skærer ansigt, da den får mundstykket i munden. Det skal lige sidde helt rigtigt. Hun tager fat i tøjlerne og trækker det store dyr ud af stalden.

Kvinders værneret og mænds værnepligt Der er ikke værnepligt for kvinder, men som kvinde har man ret til at gennemføre værnepligtstjenesten på lige fod med mænd. For at bruge retten til at aftjene værnepligt skal man vurders egnet. Det foregår på Forsvarets Dag – det, der før hed session. Kvinder kan vælge at blive ansat på værnepligtslignende vilkår. De er dog ikke bundet af pligten og kan for eksempel vælge at opsige værnepligtaftalen undervejs i forløbet. Kilde: Forsvarets hjemmeside Se mere

Gymnasiepiger: Det lyder jo spændende

I en 3.g-klasse på Nyborg Gymnasium er det langt fra alle, der har overvejet muligheden for nogle måneder i trøjen. Alligevel er der ingen tvivl om, hvad de synes om kvinder i værnepligt.

- Jeg har hørt, at det er en fed oplevelse, og at man kommer til at kende sig selv rigtig godt, fortæller Josefine Christensen. Og det er en oplevelse, som 19-årige Cathrine Rosengren gerne vil have.

- Personligt vil jeg gerne være sprogofficer, fortæller Cathrine Rosengren.

Det er dog ikke kun pigerne, der synes, at det er en god idé.

- Det er godt, at flere piger vil i Forsvaret. Det gør, at der er mindre pres på os drenge, hvis vi ikke har lyst til at være med, mener Johannes Larsen fra 3. g.

- Jeg tror, kvinder i dag har mere mod på at gøre de samme ting som mænd, og så er det jo fedt, at det er en mulighed, fortæller Cathrine Rosengren.

Godt på CV'et

Kavalleri og Nanna Quorp træder ud i decembersolen og trisser stille og roligt op ad alléen mod sommerridebanen.

Til næste sommer er Nanna Quorps værnepligt for længst overstået. Så skal hun vælge, hvad næste skridt er.

- Planen er at komme på politiskolen, fortæller hun.

Hvis ikke det havde været drømmen, er hun ikke i tvivl om, at det er en god erfaring at have med i baggagen.

- Det er aldrig en skidt ting at have noget fra Forsvaret på sit CV. Det er rigtig godt i rigtig mange situationer, siger hun og tilføjer:

- Hvis man er i tvivl, skal man ikke gøre det. Men hvis man synes, det lyder fedt, og har brug for en udfordring, så skal man bare gøre det.