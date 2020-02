Flere landmænd sender ploven på pension

Flere landmænd er begyndt at dyrke deres marker uden at pløje jorden først. På den måde bliver jorden ifølge Foreningen for reduceret jordbearbejdning mere robust og også mere modstandsdygtig over for det ekstreme vejr, der i højere grad forekommer i Danmark.

Og netop robust jord må landmanden fra Ringe Henrik Kildegaard siges at have. Til trods for de seneste ugers nedbør kan han nemlig uden problemer bevæge sig ud på sin upløjede mark, der blev sået tilbage i september 2019.

- Det er helt anderledes på den her mark, end hvis vi stod på en mark, der var blevet pløjet. Der ville man slet ikke kunne gå her, siger Henrik Kildegaard.

Henrik Kildegaard er en af de landmænd, der har valgt at dyrke afgrøder uden at pløje marken. Han driver til daglig 200 hektar jord og producerer desuden slagtesvin. Foto: Pernille Gram / TV 2/Fyn

Conservation Agricultures tre principper Minimal forstyrrelse af jorden - kun direkte såning Jorden er aldrig bar, da den altid er dækket af en afgrøde, en efterafgrøde eller af afgrøderester Et varieret sædskifte og aldrig samme afgrøde to år i træk (undtagen flerårige afgrøder

Dyrkningssystemet kaldes for Conservation Agriculture, og når man som landmand vælger ikke at pløje sine marker, giver det ifølge formanden for Foreningen for reduceret jordbearbejdning, Henrik Terp, en række fordele.

- Dyrkningen er i bund og grund smart, fordi man lader naturen gøre arbejdet for en. Når man lader være med at forstyrre jorden, så bearbejder jordens egne organismer, dyr og insekter jorden for en, siger han og fortsætter:

- Fordelen er, at når man ikke rører jorden, så ødelægger man heller ikke jordens struktur. Vi tørrer ikke jorden ud i samme grad og kan derfor fastholde mere vand i tørkeperioder. Når der er meget nedbør har jorden også en bedre afvanding, siger Henrik Terp.

Henrik Terp fremhæver desuden, at man også skaber en varieret biodiversitet ved at lade sin mark stå upløjet.

Pløjningsfrie marker kan gro afgrøder tidligere

I flere år har landmanden i Ringe Henrik Kildegaard overvejet at lade pløjen gå på pension og i stedet gå over til at dyrke sine afgrøder pløjningsfrit. Sidste år tog han endelig skridtet.

Vi synes, det er ærgerligt, at man ikke forsker mere i, hvad der sker i jorden, så vi kan få mere evidens for, alt det vi siger Henrik Terp, Formand for Foreningen for reduceret jordbearbejdning

- Det tog mig fire år at blive overbevist om, at den her metode var den rigtige vej at gå. Man skal have lysten, engagementet og tiden til at sætte sig ind i det, siger han.

Og med den nye pløjningsfrie dyrkning af markerne kan Henrik Kildegaard potientielt komme i gang med såningen ti dage før andre landmænd.

- Når vi har høstet, er vi kun over marken tre gange. Før skulle vi også pløje, og en pløjning er meget tidskrævende. Nogle steder skulle vi endda pløje flere gange. Det er både meget tidskrævende, og så går der også meget diesel til, siger Henrik Kildegaard.

Men er det klimavenligt?

Som pløjefri landmand er man dog afhængig af roundup, også kaldet glyphosat. Det får mange til at stille spørgsmålstegn ved, om dyrkningsmetoden er klimavenlig.

Ifølge formanden for Foreningen for reduceret jordbearbejdning, Henrik Terp, så er der dog ingen tvivl om, at hvis man gør det op i CO2, så er pløjefri dyrkning mere klimavenligt.

- Det vigtige at fokusere på er også, at biodiversiteten øges i agerlandskabet, siger Henrik Terp og fortsætter:

- Men jeg kan jo ikke stå og sige, at den her dyrkning er mere klimavenlig, for det har lige så meget at gøre med, hvilke afgrøder man dyrker. Der er visse afgrøder, der er mere klimavenlige end andre, siger han.

Undgår andre sprøjtemidler

Landmanden Henrik Kildegaard synes også, at hans afhængighed af glyphosat bliver opvejet af de mange andre fordele, der følger med, når man dyrker pløjningsfrit. Han fremhæver desuden, at man som pløjende landmand er lige så afhængig af glyphosat, som pløjefrie landmænd er.

- Uanset om man pløjer eller ej, så står vi over for at skulle tænke landbruget helt om, hvis vi skal undgå brugen af glyphosat, siger Henrik Kildegaard.

- Men som pløjefri opdyrker man jordens egen biologi, og det gør, at man kan undgå at bruge midler mod lus og lopper, fordi man selv har de rovdyr, der skal til for at tage skadedyrene, siger han.

Formanden for Foreningen for reduceret jordbearbejdning Henrik Terp fremhæver desuden, at man kan fastholde store mængder CO2, hvis man ikke pløjer jorden.

- Der er lavet undersøgelser, der viser, at når man pløjer jorden, så frigives der 300 kg CO2 pr. hektar. inden for de første timer, efter man har pløjet, siger Henrik Terp.

- Politikerne fører symbolpolitik

Lige nu ved man fra forskning meget om alt det, der foregår over jorden, men foreningen savner mere forskning i, hvad der foregår under jorden.

Med de sidste ugers nedbør er der mange marker her på Fyn, hvor det står rigtig skidt til Henrik Lindegaard, Landmand

- Vi synes, det er ærgerligt, at man ikke forsker mere i, hvad der sker i jorden, så vi kan få mere evidens for, alt det vi siger, mener Henrik Terp.

- Det kunne være rigtig interessant at undersøge, hvordan man kan gøre det på den rigtige måde, så man både får en sund jord, men også ved hvor meget CO2 man kan opsamle via jorden, siger Henrik Terp.

Henrik Terp og foreningen føler bare ikke, at der er politiks opbakning bag dyrkningsmetoden, og det er noget, de arbejder på at få.

- Politikerne er meget tilbageholdende, og hvis man ser fagligt på det, så er det nok mere symbol-politik end det er noget andet, de fører, siger Henrik terp.

Klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen (S), mener, at man er nødt til at se på, hvordan landbrugssektoren skal omstilles, og derfor skal staten og regeringen også se på, hvordan man kan hjælpe de mest miljøvenlige former for produktion.

- Det er klart, at vi skal passe på med ikke at støtte metoder, der måske giver en god effekt på den ene side og taber en miljøeffekt på den anden side. Vi er jo ikke ude på, at få flere pesticider i vores grundvand. Så der skal ses meget nøje ned i de forskellige løsninger, siger Dan Jørgensen.

Flere landmænd bliver pløjefrie

Foreningen for reduceret jordbearbejdning har i de sidste to år haft stor tilgang i antallet af medlemmer, og ifølge formanden kan det skyldes landsmænds generelle ønske om hele tiden at forbedre sig.

- Selvom pløjningsfri dyrkning er mere klimavenlig og også styrker biodiversiteten, så tror jeg ikke, at det skyldes hensynet til klimaet. Det skyldes nok mere, at landmænd hele tiden nørder og forsøger at gøre det bedre, siger Henrik Terp.

Der er dog stadig mange landmænd, der holder sig til den traditionelle måde at dyrke afgrøder på. Og i følge Henrik Terp kan en forklaring på dette være, at man som landmand føler sig mere sikker på de gamle måder at arbejde på.

- Det kræver rimelig meget at sætte sig ind i systemerne, og hvordan de fungerer, og jeg tror, det er det, som mange er bekymrede for, siger Henrik Terp.

Landmanden Henrik Lindegaard benytter denne gule maskine til at så sine afgrøder med. Foto: Pernille Gram

Den pløjningsfrie dyrkningsmetode løser da heller ikke alle de problemer, som det voldsomme klima har bragt med sig. De store mængder nedbør rammer også landmanden Henrik Kildegaard, selvom han ikke pløjer sine marker.

- Med de sidste ugers nedbør er der mange marker her på Fyn, hvor det står rigtig skidt til. Egentlig er det gået fint her, men nu kan vi også begynde at mærke det. Smertegrænsen er nået, siger Henrik Kildegaard.