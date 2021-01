Flere lokale busruter sløjfes under nedlukning

Antallet af passagerer i de fynske bybusser er faldet til nærmest ingen, efter alle skoleelever er blevet sendt hjem for at mindske risikoen for smitte med coronavirus.

Det har betydet, at mange busser i den seneste tid har kørt tomme eller med ganske få passagerer, men snart vil flere ruter blive erstattet af Flextrafik. Dog først fra næste uge, forklarer direktør i Fynbus, Carsten Hyldborg.

- Kommunerne har meldt tilbage, at de er usikre på, hvad vi skal, så derfor kører vi hele den her uge, siger han.

Han råder borgere, der vil en tur med bussen, til at tjekke Fynbus' hjemmeside. Her er det også muligt at hente information om mulighederne for at blive hentet og bragt med Flextrafik. Sagen er nemlig den, at kørslen med bybusserne kan nå ændre sig flere gange i den kommende tid.

- Der er meget logistik i det her, og det kan være svært at få til at gå op med den usikkerhed om, hvor mange der egentlig skal i skole, siger Carsten Hyldborg.

Kommuner bestemmer og betaler

Det er op til byrådspolitikerne i de enkelte kommuner at beslutte, hvordan busserne skal køre - også under coronanedlukningen. Allerede nu er Kerteminde Kommune gået over til den nye, midlertidige ordning, hvor Flextrafik erstatter bybusserne.

- Kerteminde Kommune har besluttet, at vi skal stoppe ruterne, og det har vi gjort, og så tilbyder vi Flex-kørsel i stedet for, siger Carsten Hyldborg.

Anderledes er det i Faaborg-Midtfyn Kommune, som har bedt om, at busserne kører hele næste uge med. I flere kommuner er situationen endnu ikke afklaret.

- Det er jo sådan, at vi ikke sparer chaufførlønningerne, og vi sparer heller ikke faste udgifter til busserne, fordi vi er kontraktligt forpligtet til at betale, siger Carsten Hyldborg.

Sparer ikke store summer

Carsten Hyldborg forklarer videre, at det ikke sparer kommunen særligt mange penge at indstille kørslen på busruterne.

- Hvis vi ikke kører, sparer vi 75 kroner i timen til dieselolie og andre afledte driftsudgifter. Hvis vi ganger det op, sparer vi ved at stoppe alle lokale ruter 150.000 kroner om ugen, siger han.

Det beløb svarer nogenlunde til, hvad det koster at erstatte busserne med Flextrafik.

- De passagerer, vi tæller lige nu, hvis de alle skulle ud at køre flexkørsel, vil det koste cirka 150.000 kroner om ugen, siger han.

Har mistet mange passagerer

2020 var et hårdt år for Fynbus, der har mistet mange passagerer under coronanedlukningerne.

- Vi er nede på 10,5 millioner passagerer i 2020, er vores vurdering. Uden corona ville vi have været på 14,5, tror jeg. Vi har været vant til at have 18,5 millioner passagerer, så det er gået uhyggeligt meget ned de seneste fem år, siger Carsten Hyldborg.

Han håber, at de mange passagerer vil komme tilbage, når coronavirus ikke længere er en del af hverdagen. Men han tvivler på, at det vil blive som før:

- Vi ved godt, at der er nogen, der begynder at arbejde anderledes. At der måske er mange pendlere, som kun skal på kontoret tre dage om ugen, hvor det tidligere var fem. Det vil også påvirke vores passagertal.