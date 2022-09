Flere melder udsolgt: - Der er helt lukket for ordrer

- Lige i øjeblikket er vi 300 ordrer bagud. Vi kan simpelthen ikke nå at opsække alle de bestillinger, vi får. Derfor tør vi ikke lukke flere ordrer igennem lige nu, siger Henning Møllemose Hansen, der er daglig leder hos Brødr. Ewers i Birkum.

Han forudser, at vinteren bliver svær at komme igennem for fynboerne uden varme sutsko og tykke tæpper.

- Vi har varer nu, men vi har ikke til hele vejen igennem vinteren, siger han.

Foruden at spare på varmen, bliver flere fynboer også nødt til at spare på strømmen, der er steget voldsomt i pris. Der kan dog være penge at spare, hvis man tænder for opvaskemaskinen på rette tidspunkt.